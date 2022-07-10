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Сегодня, 11:01

Защитник «Динамо» Бальбуэна объявил о приостановке контракта с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна приостановил контракт с клубом на один сезон, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон. В течение месяца я обдумывал это решение, и принял его исключительно по семейным обстоятельствам.
Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон! Огромное вам спасибо. Желаю «Динамо» самых больших успехов в грядущем сезоне», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Бальбуэны.

По информации «СЭ», на решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом повлияла супруга футболиста.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/fcdynamo/7423

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