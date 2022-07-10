Стала известна причина, по которой Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо»
По данным «СЭ», ключевой причиной приостановки контракта защитника Фабиана Бальбуэна с «Динамо» стало мнение супруги футболиста, которая не хотела, чтобы игрок оставался в России.
Именно это имел ввиду футболист, говоря в своём заявлении о семейных обстоятельствах. При этом воля жены была продиктована не политическими, а исключительно бытовыми и логистическими причинами.
Ранее «Динамо» объявило, что 30-летний Бальбуэна приостановил контракт с московским клубом на один сезон, воспользовавшись разрешением ФИФА.
Парагваец перешел в «Динамо» в июле 2021 года, он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.
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13
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|0
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14
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|0
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15
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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