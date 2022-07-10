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Сегодня, 11:06

Стала известна причина, по которой Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», ключевой причиной приостановки контракта защитника Фабиана Бальбуэна с «Динамо» стало мнение супруги футболиста, которая не хотела, чтобы игрок оставался в России.

Именно это имел ввиду футболист, говоря в своём заявлении о семейных обстоятельствах. При этом воля жены была продиктована не политическими, а исключительно бытовыми и логистическими причинами.

Ранее «Динамо» объявило, что 30-летний Бальбуэна приостановил контракт с московским клубом на один сезон, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Парагваец перешел в «Динамо» в июле 2021 года, он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

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