Зарема — о столетии «Динамо»: «Выходит вратарь «Спартака» Свинов и праздник отправляется в Воронеж!»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на поражение «Динамо» от «Факела» (0:2) в рамках 25-го тура РПЛ.

«Юбилей, ГУМ, Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж! Только не меняйте Йокановича», — сказала Салихова «СЭ».

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».