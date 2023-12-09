Юран: «Мы наплевательски относимся к футболистам. Из-за погоды я потерял ключевых игроков»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в преддверии матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» высказался о погодных условиях, в которых на данный момент тренируются и играют футболисты.

«Меня больше всего удивило, насколько мы наплевательски относимся к футболистам. Второго декабря мы отыграли и уже во многих регионах пошло -10, в Москве — -8. При влажности и ветре ниже температура. У «Зенита» есть прекрасная арена, где можно закрыть крышу и тренироваться. А нам что оставалось? Давайте мы футболистов будем уважать. Им же еще выходить, тренироваться», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Пари НН» и «Зенитом» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.