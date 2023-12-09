«Чемпионат»: «Зенит» предложил Артуру пятилетний контракт

«Зенит» сделал предложение полузащитнику «Палмейраса» Артуру. Контракт бразильского футболиста с «Зенитом» в случае перехода будет рассчитан на пять лет.

По информации источника, стороны согласовывают последние детали трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что питерский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро и еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

25-летний Артур в 2023 году провел за «Палмейрас» 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллинов евро.