Семак: «Кержаков получил небольшую травму и не тренировался полностью, поэтому играет Адамов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор вратаря на матч 18-го тура РПЛ с «Пари НН».

«В последнем матче Михаил Кержаков получил небольшую травму, в течение недели тренировался не полностью, пропустил несколько тренировок. Денис Адамов не пропустил, поэтому играет он», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородская команда располагается на девятой строчке (24 балла).