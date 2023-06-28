Юран единственным из тренеров РПЛ выбрал Карпукаса лучшим молодым футболистом сезона-2022/23

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста чемпионата России в сезоне-2022/2023.

Как сообщает «Чемпионат», на первое место тренер нижегородцев поставил полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. В тройку он также включил защитника «Факела» Евгения Морозова и форварда «Динамо» Константина Тюкавина, соответственно. На четвертой строчке Юран расположил Сергея Волкова из «Краснодара», а на пятой — Ярослава Михайлова из своей команды.

В минувшем сезоне 21-летний Карпукас принял участие в 27 матчах за железнодорожников в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.