Юран единственным из тренеров РПЛ выбрал Карпукаса лучшим молодым футболистом сезона-2022/23
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста чемпионата России в сезоне-2022/2023.
Как сообщает «Чемпионат», на первое место тренер нижегородцев поставил полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. В тройку он также включил защитника «Факела» Евгения Морозова и форварда «Динамо» Константина Тюкавина, соответственно. На четвертой строчке Юран расположил Сергея Волкова из «Краснодара», а на пятой — Ярослава Михайлова из своей команды.
В минувшем сезоне 21-летний Карпукас принял участие в 27 матчах за железнодорожников в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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8
|Локомотив
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9
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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