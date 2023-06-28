Сафонов может покинуть пост спортивного директора «Рубина»

По информации «СЭ», Эдуард Сафонов в ближайшее время может покинуть пост спортивного директора «Рубина».

У менеджера разные взгляды на селекцию с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

Сафонов был назначен спортивным директором казанцев в январе 2023 года, перейдя в «Рубин» из «Кубани». Ранее в РПЛ он работал в «Оренбурге» и «Тамбове».