Сафонов может покинуть пост спортивного директора «Рубина»
По информации «СЭ», Эдуард Сафонов в ближайшее время может покинуть пост спортивного директора «Рубина».
У менеджера разные взгляды на селекцию с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.
Сафонов был назначен спортивным директором казанцев в январе 2023 года, перейдя в «Рубин» из «Кубани». Ранее в РПЛ он работал в «Оренбурге» и «Тамбове».
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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