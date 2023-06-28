Камоцци: «Чалову непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном отъезде нападающего ЦСКА Федора Чалова в Европу.
«Чалов — талантливый игрок, очень хороший, универсальный нападающий. Думаю, ему непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу. На мой взгляд, Федор готов — он сейчас в отличной форме, у него подходящий возраст, он уже играл в европейском чемпионате, хоть и недолго. Этот опыт ему, безусловно, будет полезен. Если у Чалова будет предложение из сильной лиги, если оно его устроит, то ему не стоит откладывать возвращение в Европу. Дальше может быть тяжелее, ведь в РПЛ все еще нет еврокубков», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя». Также 28 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что греческий ПАОК сделал предложение армейцам по выкупу футболиста.
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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