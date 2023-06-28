Камоцци: «Чалову непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном отъезде нападающего ЦСКА Федора Чалова в Европу.

«Чалов — талантливый игрок, очень хороший, универсальный нападающий. Думаю, ему непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу. На мой взгляд, Федор готов — он сейчас в отличной форме, у него подходящий возраст, он уже играл в европейском чемпионате, хоть и недолго. Этот опыт ему, безусловно, будет полезен. Если у Чалова будет предложение из сильной лиги, если оно его устроит, то ему не стоит откладывать возвращение в Европу. Дальше может быть тяжелее, ведь в РПЛ все еще нет еврокубков», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя». Также 28 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что греческий ПАОК сделал предложение армейцам по выкупу футболиста.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.