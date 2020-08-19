«Вы говорили, что у «Спартака» шесть очков. Где эти шесть очков?» Невероятная пресс-конференция Евсеева после матча
18:35
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) потроллил журналистов и экспертов, которые предрекали красно-белым шесть очков в двух матчах с уфимцами.
Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов с 2012 года руководил именно «Уфой».
— Вопросы кто задает? Журналисты? Вот я для журналистов и экспертов скажу одну фразу — вы все говорили, что у «Спартака» уже есть шесть очков. Теперь я хочу посмотреть, где эти шесть очков. Уже шесть не получится. Желаю всем дальше продолжать освещать всю информацию. Достаточно? — спросил Евсеев.
— За что получили желтую карточку?
— За эмоции. (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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