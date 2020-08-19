РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вы говорили, что у «Спартака» шесть очков. Где эти шесть очков?» Невероятная пресс-конференция Евсеева после матча

18:35
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) потроллил журналистов и экспертов, которые предрекали красно-белым шесть очков в двух матчах с уфимцами.

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов с 2012 года руководил именно «Уфой».

— Вопросы кто задает? Журналисты? Вот я для журналистов и экспертов скажу одну фразу — вы все говорили, что у «Спартака» уже есть шесть очков. Теперь я хочу посмотреть, где эти шесть очков. Уже шесть не получится. Желаю всем дальше продолжать освещать всю информацию. Достаточно? — спросил Евсеев.

— За что получили желтую карточку?

— За эмоции. (Дмитрий Зеленов)

Уфа — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир