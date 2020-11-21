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Воронин — о голах в ворота «Спартака»: «Повторим сегодня»

11:20
Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Андрей Воронин. Фото Instagram
Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин опубликовал у себя в Instagram нарезку голов в ворота «Спартака» в период выступлений за бело-голубых в качестве футболиста.

На видео представлены забитые мячи Воронина и Дмитрия Хохлова.

«Повторим сегодня», — подписал публикацию Воронин.

Украинец выступал за динамовцев с 2010-й по 2014 год. На его счету 80 игр и 22 гола за московскую команду.

Встреча «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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