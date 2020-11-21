Воронин — о голах в ворота «Спартака»: «Повторим сегодня»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин опубликовал у себя в Instagram нарезку голов в ворота «Спартака» в период выступлений за бело-голубых в качестве футболиста.
На видео представлены забитые мячи Воронина и Дмитрия Хохлова.
«Повторим сегодня», — подписал публикацию Воронин.
Украинец выступал за динамовцев с 2010-й по 2014 год. На его счету 80 игр и 22 гола за московскую команду.
Встреча «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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