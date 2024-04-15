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Сегодня, 17:39

Петржела: «Для «Зенита» главное — победа в чемпионате. Игра в кубке для них не так важна»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. У «Зенита» отличился дублем нападающий Педро, у «Спартака» забил Манфред Угадьде.

«Для «Зенита» главное — победа в чемпионате. Игра в Кубке для него не так важна, поэтому тренерский штаб даст шанс более широкому кругу футболистов. Но и они не проиграют», — сказал Петржела «СЭ».

Ответный матч «Зенит» — «Спартак» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

(Константин Передерий)

Властимил Петржела
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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