Петржела: «Для «Зенита» главное — победа в чемпионате. Игра в кубке для них не так важна»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. У «Зенита» отличился дублем нападающий Педро, у «Спартака» забил Манфред Угадьде.

«Для «Зенита» главное — победа в чемпионате. Игра в Кубке для него не так важна, поэтому тренерский штаб даст шанс более широкому кругу футболистов. Но и они не проиграют», — сказал Петржела «СЭ».

Ответный матч «Зенит» — «Спартак» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

(Константин Передерий)