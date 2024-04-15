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Защитник ЦСКА Келлвен: «Если мы будем завоевывать титулы, я пополню список бразильских легенд»

Зарина Халимхонова
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Защитник ЦСКА Келлвен в комментарии для «СЭ» выразил желание стать бразильской легендой чемпионата России.

«Знаю, что в РПЛ было много бразильских легенд. Мне знакомы фамилии Халка и Карвалью. Понятно, что когда мы уезжаем из Бразилии в большой клуб, то только с желанием оставить большой след. Конечно, хотел бы пополнить этот список. Считаю, я на правильном пути и с каждым днем все лучше адаптируюсь. Если мы будем завоевывать титулы, конечно, я пополню список бразильских легенд в премьер-лиге», — сказал Келлвен «СЭ».

Келлвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 23 матчей, забил гол и сделал шесть результативных передач.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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