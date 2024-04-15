Булыкин о будущем Антона Миранчука: «В топ-клуб Европы не возьмут, а вот в средний — можно попробовать»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в одну из европейских команд.

«В топ-клуб, конечно, не возьмут, а вот в средний клуб — можно попробовать, но тогда надо уменьшить запросы в зарплате. Для начала нужно перейти на любую зарплату, а потом уже своей игрой и тренировками доказывать, что достоин повышения. Если что-то найдут, то, конечно, нужно будет сказать спасибо агенту, потому сейчас очень трудно русскому футболисту уехать в Европу, но я желаю удачи Антону!» — сказал Булыкин «СЭ»

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников 28-летний хавбек провел 210 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 33 результативные передачи.

Вместе с красно-зелеными он стал чемпионом России в сезоне-2017/18. Также хавбек 4 раза выигрывал Кубок России и 1 раз — Суперкубок страны.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года.

(Игорь Гурьев)