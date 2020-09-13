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Влашич — главный специалист ЦСКА по «Спартаку» на новой арене

21:38
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 3:1. Никола Влашич (слева) и вратарь красно-белых Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 3:1. Никола Влашич (слева) и вратарь красно-белых Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА одержал третью победу над «Спартаком» на своем новом стадионе.В пяти встречах армейцы трижды взяли верх, при одной ничьей и одной неудаче.

Главный бомбардир противостояния полузащитник красно-синих Никола Влашич увеличил свой голевой счет, забив во всех трех встречах с красно-белыми. На счету хорвата четыре мяча, у 10 преследователей — по одному.

Матчи ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене»

Дата

Тренер ЦСКА

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

30.04.2017

Виктор Гончаренко

Массимо Каррера

1:2

А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков

12.08.2017

Виктор Гончаренко

Массимо Каррера

2:1

Щенников, Витинью — Пашалич

23.09.2018

Виктор Гончаренко

Массимо Каррера

1:1

Влашич — Фернанду

30.06.2020

Виктор Гончаренко

Доменико Тедеско

2:0

Влашич-2

13.09.2020

Виктор Гончаренко

Доменико Тедеско

3:1

Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе

В матчах со «Спартаком» хорват набрал шесть очков по системе «гол+пас», добавив к четырем точным ударам две результативные передачи. Шесть баллов Влашич набрал и в играх с «Ахматом», но огорчил грозненцев три раза. (Кирилл Бурдаков)

Соперники, с которыми Никола Влашич набрал больше всего очков по системе «гол+пас»

Клуб

И

Г

П

О

Спартак

5

4

2

6

Ахмат

5

3

3

6

Краснодар

5

3

2

5

Оренбург

4

2

2

4

Уфа

4

1

3

4

Зенит

5

2

1

3

Урал

4

0

3

3
ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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