Влашич — главный специалист ЦСКА по «Спартаку» на новой арене
ЦСКА одержал третью победу над «Спартаком» на своем новом стадионе.В пяти встречах армейцы трижды взяли верх, при одной ничьей и одной неудаче.
Главный бомбардир противостояния полузащитник красно-синих Никола Влашич увеличил свой голевой счет, забив во всех трех встречах с красно-белыми. На счету хорвата четыре мяча, у 10 преследователей — по одному.
Матчи ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене»
|
Дата
|
Тренер ЦСКА
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
30.04.2017
|
Виктор Гончаренко
|
Массимо Каррера
|
1:2
|
А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков
|
12.08.2017
|
Виктор Гончаренко
|
Массимо Каррера
|
2:1
|
Щенников, Витинью — Пашалич
|
23.09.2018
|
Виктор Гончаренко
|
Массимо Каррера
|
1:1
|
Влашич — Фернанду
|
30.06.2020
|
Виктор Гончаренко
|
Доменико Тедеско
|
2:0
|
Влашич-2
|
13.09.2020
|
Виктор Гончаренко
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе
В матчах со «Спартаком» хорват набрал шесть очков по системе «гол+пас», добавив к четырем точным ударам две результативные передачи. Шесть баллов Влашич набрал и в играх с «Ахматом», но огорчил грозненцев три раза. (Кирилл Бурдаков)
Соперники, с которыми Никола Влашич набрал больше всего очков по системе «гол+пас»
|
Клуб
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Спартак
|
5
|
4
|
2
|
6
|
Ахмат
|
5
|
3
|
3
|
6
|
Краснодар
|
5
|
3
|
2
|
5
|
Оренбург
|
4
|
2
|
2
|
4
|
Уфа
|
4
|
1
|
3
|
4
|
Зенит
|
5
|
2
|
1
|
3
|
Урал
|
4
|
0
|
3
|
3