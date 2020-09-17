Михаил Боярский: «Слова Газизова — популизм. «Спартак» не станет конкурентом «Зенита» в борьбе за титул»
20:25
Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал популизмом слова генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
— Газизов после поражения от ЦСКА сказал, что если футболисты его правило воспримут, то станут чемпионами. Чем подкреплена эта вера?
— Это популизм. Красно-белым еще далеко до той формы, в которой находится «Зенит». Понимаю, «Спартак» — хорошая, любимая Москвой команда. Это визитная карточка столицы. Но посмотрим, как эти карточки сложатся в итоге. У нас ведь будет очная встреча и, уверен, мы покажем свой уровень. Не думаю, что спартаковцы станут конкурентом в борьбе за титул. (Дмитрий Зимин).
Полностью интервью Михаила Боярского — здесь.
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