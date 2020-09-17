Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал популизмом слова генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

— Газизов после поражения от ЦСКА сказал, что если футболисты его правило воспримут, то станут чемпионами. Чем подкреплена эта вера?

— Это популизм. Красно-белым еще далеко до той формы, в которой находится «Зенит». Понимаю, «Спартак» — хорошая, любимая Москвой команда. Это визитная карточка столицы. Но посмотрим, как эти карточки сложатся в итоге. У нас ведь будет очная встреча и, уверен, мы покажем свой уровень. Не думаю, что спартаковцы станут конкурентом в борьбе за титул. (Дмитрий Зимин).

Полностью интервью Михаила Боярского — здесь.