Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по двум спорным моментам матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1).

Эксперты пришли к выводу, что арбитр Сергей Карасев ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны защитника армейцев Вадима Карпова на первой минуте встречи. За фол на Джордане Ларссоне футболист получил желтую карточку.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Джордан Ларсон падает вблизи штрафной площади ЦСКА после легкого физического контакта в районе плеча. По мнению членов комиссии, нападающий сам инициирует данный контакт с защитником и, почувствовав на себе противодействие защитника, неестественно падает на газон после него. Нарушения правил в ногах при этом нет, поэтому судье следовало продолжить игру. Это соответствовало бы требованиям Департамента судейства, критериально оценивающим данный тип единоборств как выполненные в рамках правил игры», — говорится в сообщении РФС.

В моменте с неназначенным пенальти в ворота армейцев на 32-й минуте комиссия пришла к выводу, что судьи вынесли верное решение.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Айртон после пробрасывания мяча себе на ход начинает падать до возможного контакта с защитником. Данное действие вызвано желанием нападающего получить незаслуженное преимущество в ситуации, когда он осознает, что за проброшенным в сторону мячом уже не успеет, а защитник, не сыгравший в мяч, почти наверняка не сможет избежать физического контакта с нападающим», — пояснили в РФС.