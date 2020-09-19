После массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива» было задержано двое человек, сейчас полиция установила всех участников

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в результате массовой драки болельщиков «Ростова» и «Локомотива» были задержаны два человека. Ранее сообщалось, что после матча 7-го тура РПЛ болельщики желто-синих напали на фанатов московского клуба, которые отдыхали в одном из питейных заведений Ростова-на-Дону.

— 14 сентября в Ленинском районе города Ростова-на-Дону в одном из питейных заведений произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку, — заявили в пресс-службе ГУ МВД. — Проходившие мимо граждане сообщили об увиденном сотрудникам полиции. Прибывшие на место полицейские задержали двоих жителей Краснодарского края.

На данный момент правоохранители установили всех участников конфликта. Решается вопрос о привлечении причастных к установленной законом ответственности. (Сергей Федоров)