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После массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива» было задержано двое человек, сейчас полиция установила всех участников

09:46
Фанаты «Ростова» в матче с «Локомотивом». Фото ФК «Ростов»
Фанаты «Ростова» в матче с «Локомотивом». Фото ФК «Ростов»
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Как сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в результате массовой драки болельщиков «Ростова» и «Локомотива» были задержаны два человека. Ранее сообщалось, что после матча 7-го тура РПЛ болельщики желто-синих напали на фанатов московского клуба, которые отдыхали в одном из питейных заведений Ростова-на-Дону.

— 14 сентября в Ленинском районе города Ростова-на-Дону в одном из питейных заведений произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку, — заявили в пресс-службе ГУ МВД. — Проходившие мимо граждане сообщили об увиденном сотрудникам полиции. Прибывшие на место полицейские задержали двоих жителей Краснодарского края.

На данный момент правоохранители установили всех участников конфликта. Решается вопрос о привлечении причастных к установленной законом ответственности. (Сергей Федоров)

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