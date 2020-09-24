Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) регулярно публикует вопросы и ответы по правилам игры в футбол. Так совпало (или же это на самом деле реакция на случившееся в РПЛ), что в этот раз совет описал эпизод, в точности повторяющий тот, что произошел на 90+2-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (3:1), когда хозяева забили третий гол и установили окончательный счет.

Тогда в начале голевой комбинации армейцев мяч попал Ивану Облякову в левую руку. Она находилась в абсолютно естественном положении — располагалась вдоль тела и не была отставлена в сторону или поднята. После этого игроки ЦСКА совершили несколько передач, и в итоге Чидера Эджуке отправил мяч в спартаковские ворота.

К недовольству красно-белых Сергей Карасев этот гол засчитал. Бурное несогласие с решением судей проявил тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов. Он толкнул ассистента судьи Валерия Данченко и получил красную карточку. Главный тренер Доменико Тедеско удаления избежал — ему досталась желтая карточка.

Видеоассистенты Евгений Турбин и Антон Аверьянов провели проверку, после чего взятие ворот «Спартака» осталось в силе. Карасев не стал отменять гол.

Его оппоненты указывали на то, что любое касание мяча в атаке — это фол, игру следовало остановить и наказать Облякова штрафным ударом. И, тем более, не засчитывать забитый мяч.

Но они не учли один нюанс правил. В них говорится, что является нарушением, если игрок, чьей руки касается мяч (даже если это произошло случайно), после такого контакта моментально создает возможность забить гол или сам моментально забивает гол в ворота соперника. Но Обляков и его партнеры оказались в иной ситуации.

И вот как это описал ИФАБ.

«Мяч случайно коснулся руки игрока. Она не увеличила неестественно площадь его тела и не находилась выше уровня плеча. Затем этот игрок начал атаку, которая после нескольких передач привела к созданию голевого момента. Какое решение следует принять судье?

Судье следует продолжить игру. Не считается нарушением правил, если после случайного попадания в руку мяч проходит некоторое расстояние и/или совершаются несколько передач, а затем возникает возможность забить гол".

Именно так и было в конце матча ЦСКА — «Спартак». (Александр Бобров)