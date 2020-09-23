Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по трем спорным моментам матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). Все решения бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным признаны верными.

Пенальти в ворота «Динамо» на 30-й минуте был назначен верно.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что защитник «Динамо» номер 18 (Иван Ордец), выполняя подкат, своим левым коленом сбивает нападающего «Рубина», пробросившего мяч себе на ход. Контакт происходит в районе колена опорной ноги игрока «Рубина» номер 21 (Хвичи Кварацхелии) и является непосредственной причиной его падения», — пояснили в РФС.

11-метровый реализовал Джордже Деспотович, гол стал единственным в матче.

В моменте с удалением Николая Комличенко за две желтые карточки арбитры также поступили верно. Форвард сборной России покинул поле на 51-й минуте.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Динамо», вступая в борьбу за мяч, совершает прыжок вперед и вверх, в направлении соперника. Данный прыжок производится на высокой скорости, при этом ввиду опасного движения руками и плечом, игрок «Рубина» подвергается риску получения серьезной травмы позвоночника, что свидетельствует о факте безрассудного поведения.

Комиссия отмечает схожесть данного эпизода с удалением футболиста «Краснодара» на 54 минуте матча «Урал» — «Краснодар», — говорится в сообщении.

Кроме того, арбитры правомерно удалили Сергея Паршивлюка на 3-й добавленной минуте.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист на высокой скорости совершает атаку соперника со стороны, не имея возможности сыграть в мяч. Время и место нарушения, характер подката также свидетельствуют о безрассудности поступка защитника. Комиссия считает, что вынесение предупреждения в данной ситуации обязательно», — прокомментировали вердикт в РФС.