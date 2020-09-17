Бывший арбитр ФИФА Любош Михел оценил эпизод с удалением нападающего «Динамо» Николая Комличенко в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

На 51-й минуте встречи главный судья Сергей Лапочкин показал Комличенко вторую желтую карточку за фол в центре поля на полузащитнике гостей Оливере Абильдгоре во время борьбы за мяч в воздухе.

— Может, судья был немного прав, но, учитывая ход игры, Комличенко мог находиться во фрустрации, — сказал «СЭ» Михел. — Назначен пенальти, нет равновесия у решений судьи. Здесь есть игра локтем, но после того, что Шатову не показали карточку за более грубый фол в первом тайме, скажу, что и Комличенко не надо было удалять с поля.