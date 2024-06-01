В «Пари НН» заявили, что Илич останется в команде на следующий сезон

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Саши Илича.

«Остается ли Илич в «Пари НН»? Да. У Саши еще действует контракт до конца следующего сезона», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В субботу, 1 июня, «Пари НН» на выезде обыграл тульский «Арсенал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. В первом матче нижегородцы уступили своему сопернику со счетом 1:2.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.