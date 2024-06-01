В «Пари НН» назвали сезон непростым: «Мы хотели сохранить прописку в РПЛ и это сделали»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» сохранение прописки команды в РПЛ на следующий сезон.

«Непростой был сезон. Пришлось пережить некоторые ограничения, которые касались нашей команды — это травмы, дисквалификации. Но в итоге все получилось так, как мы хотели. Мы хотели сохранить прописку в РПЛ. И мы это сделали», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В субботу, 1 июня, «Пари НН» на выезде обыграл тульский «Арсенал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. В первом встрече нижегородцы уступили своему сопернику со счетом 1:2.

«Пари НН» одержал первую победу под руководством Саши Илича. 46-летний серб возглавил команду в начале мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.