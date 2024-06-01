Первак: «Еще осенью было понятно, что «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о результатах московской команды в сезоне-2023/24.

«Для борьбы за чемпионство «Спартаку» в этом сезоне не хватило стабильности не только в игровых аспектах, но и в организационных процессах. Еще осенью было понятно, что красно-белые не будут бороться за титул.

Когда нестабильно играет «Зенит», то в любом случае думаешь, что все наладится у петербургской команды, что кто-то заиграет, как надо, кто-то побежит, кто-то усилит. Так, собственно, и происходит. Организация внутренних процессов у «Зенита» — номер один в России на данный момент. Стабильнее клуба пока нет у нас. Про «Спартак» что-то подобное говорить трудно», — цитирует Первака Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где уступили «Балтике» со счетом 0:1.