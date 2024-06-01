Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:22

В «Пари НН» не исключили приглашение Дзюбы в клуб

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что 35-летний футболист готов рассмотреть вариант с переходом в нижегородский клуб в случае сохранения прописки в РПЛ.

«Все возможно. Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем. Контактировали ли с представителями игрока? Пока не могу говорить. Но вариант с приглашением Дзюбы исключать не стоит», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
4
2
Читайте также
Навка и Авербух посетили церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
Песков — о Заворотнюк: «Она была мужественным человеком и останется в нашей памяти»
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Чилингарова
В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Артем Дзюба ушел из «Локомотива»: что дальше?
Представитель Дзюбы: «Артем не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги»
Президент Медиалиги — о Дзюбе: «Как только ребята договорятся, он будет иметь полное право сыграть за «Родину Медиа»
Деменко: «Локомотив» мог расстаться с Дзюбой красивее»
Тарханов: «Будущее Дзюбы будет зависеть от его запросов и желания»
Дзюба опубликовал видео после ухода из «Локомотива»: «Впереди новая глава»
Дзюба мог бы побить рекорд Кержакова в «Кайрате»... Кержакова. А куда еще податься Артему?
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
В «Пари НН» назвали сезон непростым: «Мы хотели сохранить прописку в РПЛ и это сделали»
В «Пари НН» заявили, что Илич останется в команде на следующий сезон
Президент «Урала» Иванов о матче с «Акроном»: «В последние 20-30 минут мы полностью доминировали, но подвела реализация»
Стали известны все участники РПЛ сезона-2024/25
«Ножницы» Тюкавина, маска Промеса, трактор на снегу в Черкизове: яркие моменты РПЛ-2023/24
«Динамо» объявило об автоматическом продлении контракта с Нгамале
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов о матче с «Акроном»: «В последние 20-30 минут мы полностью доминировали, но подвела реализация»

В «Пари НН» заявили, что Илич останется в команде на следующий сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости