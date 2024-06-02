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Сегодня, 02:52

Французские клубы интересуются Мартинсом из «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может продолжить карьеру во Франции, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 27-летнего люксембуржца претендуют несколько французских клубоа. «Красно-белые» готовы рассмотреть предложения по футболисту, при этом сам игрок хотел бы остаться в «Спартаке».

Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. В составе московской команды полузащитник провел 74 матча, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-spartaka-martins-interesen-francuzskim-klubam-368704/
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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