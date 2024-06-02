Французские клубы интересуются Мартинсом из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может продолжить карьеру во Франции, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 27-летнего люксембуржца претендуют несколько французских клубоа. «Красно-белые» готовы рассмотреть предложения по футболисту, при этом сам игрок хотел бы остаться в «Спартаке».

Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. В составе московской команды полузащитник провел 74 матча, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.