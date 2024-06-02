Источник: вратарь Никита Медведев покинет «Ростов»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев получил более выгодное предложение от другого клуба РПЛ и покинет команду, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на 29-летнего голкипера претендуют «Рубин», «Урал» и «Химки». Сейчас 29-летний вратарь выбирает свою будущую команду.

Контракт Медведева с «Ростовом» истек по окончании сезона-2023/24. В минувшем сезон голкипер провел за команду 17 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол и трижды сыграл на ноль.