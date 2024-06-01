Глушков о выходе «Акрона» в РПЛ: «Надеюсь, завтра утром проснемся с полным осознанием того, что мы сделали»

Полузащитник «Акрона» Никита Глушков подвел итоги ответного стыкового матча с «Уралом» (1:2) за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

— Какие сейчас эмоции одолевают?

— Радость. Осознания пока нет еще полного. Надеюсь, завтра утром проснемся уже с полным осознанием того, что мы сделали. На первых минутах понятно, что «Урал» полетит вперед. Мы выстояли, потом переломили ход игры и забили гол.

— Насколько тяжело было в конце игры сдерживать «Урал»?

— Очень тяжело было, особенно когда судья 8 минут добавил. Откуда он 8 минут взял, я вообще не понимаю. Водопоя не было, поэтому очень было тяжело, — цитирует Глушкова Metaratings.ru.

В субботу, 1 июня, «Акрон» потерпел домашнее поражение от «Урала» (1:2) в ответном стыковом матче, однако вышел в РПЛ благодаря выездной победе в первой встрече со счетом 2:0.

Команда из Тольятти впервые в своей истории сыграет в чемпионате России.