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Глушков о выходе «Акрона» в РПЛ: «Надеюсь, завтра утром проснемся с полным осознанием того, что мы сделали»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Акрона» Никита Глушков подвел итоги ответного стыкового матча с «Уралом» (1:2) за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Какие сейчас эмоции одолевают?

Радость. Осознания пока нет еще полного. Надеюсь, завтра утром проснемся уже с полным осознанием того, что мы сделали. На первых минутах понятно, что «Урал» полетит вперед. Мы выстояли, потом переломили ход игры и забили гол.

Насколько тяжело было в конце игры сдерживать «Урал»?

Очень тяжело было, особенно когда судья 8 минут добавил. Откуда он 8 минут взял, я вообще не понимаю. Водопоя не было, поэтому очень было тяжело, цитирует Глушкова Metaratings.ru.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Андрес Понсе празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Урала&raquo; (1:2). В РПЛ — несистемный новичок! Владелец «Акрона» Морозов берет пример с Галицкого

В субботу, 1 июня, «Акрон» потерпел домашнее поражение от «Урала» (1:2) в ответном стыковом матче, однако вышел в РПЛ благодаря выездной победе в первой встрече со счетом 2:0.

Команда из Тольятти впервые в своей истории сыграет в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru
Никита Глушков
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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Максим Глушенков

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Пари Нижний Новгород

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