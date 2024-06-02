Черышев: «Назвал бы Личку лучшим тренером сезона»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о лучшем тренере минувшего сезона РПЛ.

«Семак стал чемпионом. Но я бы назвал Личку лучшим тренером сезона за работу, которую он проделал с «Динамо», за тот футбол, который показала команда. Они показали игру, которую от них ждет болельщик, боролись за медали», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

«Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков и отстав на один балл от «Зенита», который стал чемпионом.