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Черышев: «Назвал бы Личку лучшим тренером сезона»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о лучшем тренере минувшего сезона РПЛ.

«Семак стал чемпионом. Но я бы назвал Личку лучшим тренером сезона за работу, которую он проделал с «Динамо», за тот футбол, который показала команда. Они показали игру, которую от них ждет болельщик, боролись за медали», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

«Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков и отстав на один балл от «Зенита», который стал чемпионом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-nazval-by-lichku-luchshim-trenerom-sezona/
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Черышев
Марцел Личка
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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ЦСКА – Урал
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