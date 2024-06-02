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Источник: Кади летом покинет «Краснодар»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 28-летний футболист хотел бы вернуться в «Карабах». В «Краснодаре» готовы рассмотреть предложения по игроку. Кади не будут препятствовать в трансфере, если за него будет получено выгодное предложение.

В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В 2024 году бразилец является худшим завершителем атак в РПЛ. Футболист не забил ни одного гола после 20 нанесенных ударов при показателе xG 2,4.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Краснодар
Кади Боржес
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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