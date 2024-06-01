Metaratings: Мелешин по желанию Станковича досрочно вернется в «Спартак» из аренды

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин, выступающий на правах аренды за минское «Динамо», досрочно вернется в московский клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, это произойдет по желанию нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, который хочет оценить возможности 20-летнего форварда.

«Динамо» арендовало Мелешина у «Спартака» в феврале этого года. Он провел за минский клуб 15 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Контракт Мелешина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.