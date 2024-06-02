Президент «Оренбурга» Еремякин: «Контракт с Деограсией продлен на год»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Давида Деограсии.

«Контракт с Деограсией продлен на год. У нас было условие — если он сохраняет команду в РПЛ, соглашение пролонгируется. Задач на следующий сезон ему пока не ставили. Во вторник мы соберемся, все обсудим. Сперва надо посмотреть, как проведем трансферную кампанию, кто уйдет, кто придет. Оценим, посмотрим, проведем сборы и уже потом поставим задачи», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

«Оренбург» закончил сезон РПЛ-2023/24 на 12-м месте в турнирной таблице.