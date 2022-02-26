Вице-президент РФС Соловьев не почувствовал дефицита болельщиков на матче «Спартак» — ЦСКА

Вице-президент РФС Денис Соловьев после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА (0:2) высказался о введении паспорта болельщиков.

— Сегодня на матче не было активных фанатов «Спартака» из-за паспорта болельщика. Как вам атмосфера? Вам не кажется, что нужно что-то делать с этим?

— На самом деле сегодня не было ощущения, что стадиону чего-то не хватает. Было много шума. Поддерживали довольно активно. Я не почувствовал какого-то дефицита боления. Может, вы как-то по-другому это видели.

— Пустые трибуны заметны.

— Один вираж пустой, а один-то занят. С Fan ID это такая история. Есть закон. Но при этом нет никаких вводных, подробностей. Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы сделать это более дееспособным инструментом. Чтобы это была не просто карточка, которая идентифицирует, но чтобы туда были заложены и какие-то бенефиты.

— Была информация, что не успеют оборудовать стадионы.

— Вопросы больше к клубам, к РПЛ. Не особо внимательно слежу за ситуацией. Фоном проходит информация.

— А что вы могли бы предложить болельщикам с Fan ID?

— Мы разрабатываем, в том числе и с партнерами РПЛ, РФС цифровые платформы. Не хочу говорить ничего конкретного, потому что нет ничего подписанного. Было бы странно, если бы я сейчас что-то сказал, а этого не случилось. Поэтому работа идет.