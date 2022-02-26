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Сегодня, 21:06

Вице-президент РФС Соловьев не почувствовал дефицита болельщиков на матче «Спартак» — ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Вице-президент РФС Денис Соловьев после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА (0:2) высказался о введении паспорта болельщиков.

— Сегодня на матче не было активных фанатов «Спартака» из-за паспорта болельщика. Как вам атмосфера? Вам не кажется, что нужно что-то делать с этим?

— На самом деле сегодня не было ощущения, что стадиону чего-то не хватает. Было много шума. Поддерживали довольно активно. Я не почувствовал какого-то дефицита боления. Может, вы как-то по-другому это видели.

— Пустые трибуны заметны.

— Один вираж пустой, а один-то занят. С Fan ID это такая история. Есть закон. Но при этом нет никаких вводных, подробностей. Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы сделать это более дееспособным инструментом. Чтобы это была не просто карточка, которая идентифицирует, но чтобы туда были заложены и какие-то бенефиты.

— Была информация, что не успеют оборудовать стадионы.

— Вопросы больше к клубам, к РПЛ. Не особо внимательно слежу за ситуацией. Фоном проходит информация.

— А что вы могли бы предложить болельщикам с Fan ID?

— Мы разрабатываем, в том числе и с партнерами РПЛ, РФС цифровые платформы. Не хочу говорить ничего конкретного, потому что нет ничего подписанного. Было бы странно, если бы я сейчас что-то сказал, а этого не случилось. Поэтому работа идет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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