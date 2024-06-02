Президент «Оренбурга» Еремякин: «Хотели бы видеть Адамова у нас, но не мы решаем»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о будущем защитника Арсена Адамова. Он выступал за команду на правах аренды.

«Я не знаю его планы, но он сам официально в интервью их озвучил. Что я могу тут сказать? Футболист был арендован, дальше он и клуб будут думать. Благодарим Арсена за проделанную работу, хотели бы видеть его у нас, но не мы в данном случае решаем. Нашу позицию знают и он, и «Зенит», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 24-летний Адамов провел 25 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 1 гол и и сделал 2 голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.