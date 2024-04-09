Владимир Кузьмичев считает, что отставка Абаскаля из «Спартака» лишь вопрос времени

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«У меня есть сомнения, что нынешние руководители «Спартака» способны принимать непопулярные решения — отставка Абаскаля давно напрашивается. Это же для всех очевидно, что он не справляется. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены, это лишь вопрос времени», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

После победы над «Динамо» команда Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.