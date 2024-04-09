Агент защитника ЦСКА Роши: «Российский паспорт? Посмотрим»
В агентстве Sferico Sports, которое представляет защитника ЦСКА Виллиана Рошу, не исключили, что бразилец может получить российский паспорт.
«Виллиан сфокусирован только на ЦСКА. Он хочет помочь команде побеждать и улучшать свою личную статистику. Российский паспорт? Посмотрим», — заявили в агентстве «РБ Спорт».
В текущем сезоне 29-летний Роша сыграл 28 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах.
Источник: «РБ Спорт»
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|4
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|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
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|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
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|22
|9
|9
|4
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|
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|10
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|
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|9
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|8
|7
|7
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|8
|4
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|
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|22
|6
|8
|8
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|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5
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