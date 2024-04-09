В «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Хорди Томпсона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о будущем вингера Хорди Томпсона, арендованного у «Коло-Коло».

«Придет время и решим. Но вы сами видите, какого уровня этот футболист. Надо дожить до конца сезона, решить другие задачи. Нет сомнений, что Хорди — хороший игрок, он себя еще покажет», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

19-летний Томпсон в этом сезоне провел за российский клуб 5 матчей и сделал 1 голевой пас.