В «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Хорди Томпсона
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о будущем вингера Хорди Томпсона, арендованного у «Коло-Коло».
«Придет время и решим. Но вы сами видите, какого уровня этот футболист. Надо дожить до конца сезона, решить другие задачи. Нет сомнений, что Хорди — хороший игрок, он себя еще покажет», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».
19-летний Томпсон в этом сезоне провел за российский клуб 5 матчей и сделал 1 голевой пас.
Источник: РБ Спорт
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