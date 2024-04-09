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Сегодня, 19:51

В «Оренбурге» ответили на вопрос о будущем Хорди Томпсона

Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о будущем вингера Хорди Томпсона, арендованного у «Коло-Коло».

«Придет время и решим. Но вы сами видите, какого уровня этот футболист. Надо дожить до конца сезона, решить другие задачи. Нет сомнений, что Хорди — хороший игрок, он себя еще покажет», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

19-летний Томпсон в этом сезоне провел за российский клуб 5 матчей и сделал 1 голевой пас.

Источник: РБ Спорт
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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