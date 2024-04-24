Булыкин: «В «Спартаке» додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто сделал это»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение «Спартака» уволить Гильермо Абаскаля.

«Самое позитивное в «Спартаке» — они наконец-то додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал. Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили тренера, хотя и немножко поздновато. В любом случае сделали правильные шаги», — сказал Булыкин «СЭ»

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего Абаскалья. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

На данный момент красно-белые с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Гурьев