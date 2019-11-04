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Владимир Федотов считает, что «Оренбург» мог сыграть еще острее в матче с «Уралом»

16:08
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов — о матче с «Уралом» (2:1) в 15-м туре чемпионата России.

— Я думаю, что «Уралу» тоже нужна была победа, они прилагали усилия. Мы подготовились знали, как будет происходить (игра — Прим. «СЭ») и на этом забили. Забили второй, возможно, с ошибкой (вратаря соперников — Прим. «СЭ»), — сказал Федотов в эфире канала «Матч премьер». — Мы могли играть еще острее и доводить быстрые атаки до голевых моментов. Слишком быстро теряли мяч. Надо отдать должное Бикфалви, он свое забил. Будем работать над завершением атак.

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Урал — Оренбург

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