Анри Хагуш: «Обыграли «Спартак» за счет командных действий»
Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш поделился мнением о матче со «Спартаком» (1:0) в 15-м туре чемпионата России. Он рассказал, благодаря чему его команде удалось победить.
— За счет чего удалось обыграть «Спартак»? За счет командных действий, — цитируют Хагуша «Известия». — Отлично оборонялись, и очень хорошо сыграл наш голкипер Егор Шамов. Все ребята бились и, мне кажется, заслуженно обыграли «Спартак». Бакаев — очень сильный футболист. Думаю, «Спартаку» реально его не хватало. Но для нас это стало положительным моментом.
«Арсенал» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 15 матчах.
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