Сотруднику «Рубина» запретили посещать матчи из-за драки в Самаре. Он отвечает за работу с болельщиками

Сотруднику «Рубина» Роберту Гиззатуллину, который отвечает за работу с болельщиками, запретили посещать матчи после инцидента на матче 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов»(0:0 ), информирует «Спорт-бизнес газета».

Во время игры на одной из трибун произошла стычка между болельщиками двух волжских команд. Полицейским пришлось выстроить живую стену, чтобы предотвратить более серьезные последствия.

Сообщается, что силовики уже провели свою проверку в Самаре. Они изучили записи с камер и нашли виновников. Известно, что сотрудника «Рубина» пятницу судили в Самаре по административной статье. Его внесли в список МВД РФ, на год запретив посещение футбольных матчей.

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