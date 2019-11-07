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Болельщики «Динамо» скандировали оскорбления в матче с «Ахматом». Московский клуб оштрафовали

14:25
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» (1:1).

— Болельщики «Динамо» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения. За это московский клуб наказан штрафом в 50 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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