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Виктор Мозес: «Могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб»

Виктор Мозес назвал «Спартак» своим клубом после подписания нового контракта
Евгений Петров
Корреспондент
Лука Каттани и Виктор Мозес.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал подписание нового контракта. Соглашение рассчитано до 2024 года.

«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — С первого дня и до этого момента меня все устраивает.

Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!

Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли — топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!»

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за красно-белых во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

Виктор Мозес
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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