Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал подписание нового контракта. Соглашение рассчитано до 2024 года.

«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — С первого дня и до этого момента меня все устраивает.

Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!

Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли — топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!»

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за красно-белых во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.