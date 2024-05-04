«Оренбург» — «Крылья Советов»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Оренбург» обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма матча 27-го тура РПЛ. Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

На 24-й минуте гол с пенальти забил защитник хозяев Матиас Перес. 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку игроку самарской команды Юрию Горшкову. Счет в матче на данный момент — 1:0.

«Оренбург» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 26 баллами. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке с 40 очками.