«Оренбург» — «Крылья Советов»: Перес реализовал пенальти и открыл счет

Читать «СЭ» в

«Оренбург» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:0.

На 24-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота самарской командой из-за игры рукой защитника Юрия Горшкова. 11-метровый реализовал Матиас Перес, отправив мяч под перекладину.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.