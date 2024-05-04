Борис Игнатьев: «От Дзюбы ждали более результативного сезона»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«От Дзюбы ждали более результативного сезона, — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева. — Прошлой весной он смотрелся великолепно, и казалось, что Артем сможет еще как минимум один сезон провести на таком же высоком уровне. Не знаю, с чем связана низкая результативность Дзюбы в этом сезоне. Наверное, просто пришло время уступить дорогу молодым. А в «Локомотиве» с талантливыми футболистами проблем не было никогда».

35-летний форвард не забивал в официальных матчах с ноября 2023 года.

В этом сезоне на счету Дзюбы 4 гола в 26 играх за «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го и предусматривает опцию продления еще на один год при соблюдении ряда критериев.