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Канчельскиса удивило назначение Илича в «Пари НН»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на назначение главным тренером «Пари НН» серба Саши Илича.

«Надо руководителям задавать вопросы о назначении этих людей. Пусть руководители и объяснят что, кто, за какие заслуги, — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса. — У нас много специалистов без работы. Много и тех, у кого заслуг больше. Я немного удивлен этому назначению. У нас каждый год выпускается как минимум десять специалистов с лицензией PRO. И куда они деваются? Их выпускают, чтобы что? Тренировать детские команды. Им даже не дают шанса! Есть руководители, они должны за это отвечать, но время покажет».

46-летний серб Илич стал первым иностранным тренером в истории клуба.

В качестве тренера Илич работал в юниорской, молодежной и взрослой сборных Сербии, возглавлял «Чукарички» (Сербия), болгарский ЦСКА и греческий «Атромитосом».

Источник: metaratings.ru
Андрей Канчельскис
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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3
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 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
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