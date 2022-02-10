Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» сказал, что клуб не намерен в будущем устраивать распродажу сильнейших футболистов команды.

— В «Норвиче» вы не только активно работали с молодежью, но и выгодно продавали игроков. При вас клуб заработал на продажах Мэддисона, Буэндии, Годфри, Льюиса и Мерфи более ста миллионов фунтов. Вы обсуждали с «Краснодаром» это? Может быть, клуб вас пригласил еще и для того, чтобы зарабатывать на трансферах?

— Надеюсь, что «Краснодар» не будет этого делать. Продажа игроков была частью бизнес-модели в «Норвиче». Клубу это было необходимо просто для того, чтобы выжить. Да, «Норвич» хорошо зарабатывал, но, если честно, для тренера это не самое большое удовольствие — ежегодная потеря лучших футболистов команды. Я был бы рад, если бы взамен мне покупали качественных игроков. Конечно, мы говорили на эту тему с руководством «Краснодара». И я уверен, что у клуба серьезные амбиции, в его ДНК не входит регулярная продажа лучших футболистов.

Мы хотим развивать лучших, чтобы становиться успешнее. Безусловно, иногда приходится продавать игроков. Если однажды «Манчестер Сити» захочет купить какого-то футболиста «Краснодара», то это нужно будет принять. Но и здесь есть плюс — успешная сделка с топ-клубом будет доказательством того, что мы верно делаем какие-то вещи. В целом я надеюсь развивать игроков и рассчитываю, что клуб будет удерживать их в команде.