Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:30

«Продажа лучших не входит в ДНК «Краснодара». Фарке — о трансферах «быков»

Фарке заявил, что продажа лучших игроков не входит в философию «Краснодара»
Гоша Чернов
Корреспондент
ФК «Краснодар».
Фото Instagram

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в интервью «СЭ» сказал, что клуб не намерен в будущем устраивать распродажу сильнейших футболистов команды.

Даниэль Фарке. «Сафонов станет голкипером мирового класса». Фарке — о Галицком, игровой философии и критике в России

— В «Норвиче» вы не только активно работали с молодежью, но и выгодно продавали игроков. При вас клуб заработал на продажах Мэддисона, Буэндии, Годфри, Льюиса и Мерфи более ста миллионов фунтов. Вы обсуждали с «Краснодаром» это? Может быть, клуб вас пригласил еще и для того, чтобы зарабатывать на трансферах?

— Надеюсь, что «Краснодар» не будет этого делать. Продажа игроков была частью бизнес-модели в «Норвиче». Клубу это было необходимо просто для того, чтобы выжить. Да, «Норвич» хорошо зарабатывал, но, если честно, для тренера это не самое большое удовольствие — ежегодная потеря лучших футболистов команды. Я был бы рад, если бы взамен мне покупали качественных игроков. Конечно, мы говорили на эту тему с руководством «Краснодара». И я уверен, что у клуба серьезные амбиции, в его ДНК не входит регулярная продажа лучших футболистов.

Мы хотим развивать лучших, чтобы становиться успешнее. Безусловно, иногда приходится продавать игроков. Если однажды «Манчестер Сити» захочет купить какого-то футболиста «Краснодара», то это нужно будет принять. Но и здесь есть плюс — успешная сделка с топ-клубом будет доказательством того, что мы верно делаем какие-то вещи. В целом я надеюсь развивать игроков и рассчитываю, что клуб будет удерживать их в команде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
0
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Оренбург» арендовал Хотулева и Васильева у «Зенита»
Мозес — о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад посвятить свое будущее этому великому клубу»
Тренер «Краснодара» сравнил уровень чемпионшипа и РПЛ
Фарке объяснил, почему предпочел «Краснодар» немецким клубам
Чалов: «От меня многого ждут в «Базеле». Постараюсь оправдать ожидания»
Новый тренер «Краснодара» назвал Сафонова одним из лучших вратарей Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов: «Если я буду хорошо играть в «Базеле», шансы вернуться в сборную России увеличатся»

Виктор Мозес: «Могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости