Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб до сих пор не предложил вратарю Игорю Акинфееву новый контракт.

«Не понимаю, почему ему не предлагают новый контракт. Что это за глупость? Игорь — символ ЦСКА, ему можно сразу давать контракт на 5 лет. Он должен находится в команде. Он патриот клуба, всегда пригодится команде. Мне обидно, что руководство так обращается с лидером команды. Ему самому, думаю, обидно. Никаких проблем не должно было с этим возникать. Игорь всегда будет в клубе, даже если не будет играть. Такими людьми разбрасываться нельзя. Зачем клубу нужно руководство, которое не продлевает контракт с символом команды?», — сказал Пономарев «СЭ».

По информации «СЭ», ЦСКА до сих пор не предложил новый контракт вратарю Игорю Акинфееву. Соглашение 35-летнего капитана истекает в конце сезона.