Кавазашвили: «Сочи» последовательно идет к успеху в РПЛ"
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили объяснил, почему считает «Сочи» одним из фаворитов в Тинькофф РПЛ.
«Мы привыкли к тому, что ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» стабильно твердые команды чемпионата. Глядя на них, появляется абсолютно новый клуб — «Сочи», который существует три-четыре года. Руководство команды серьезно относится к такому молодому коллективу, не бросается из крайности в крайность. Они последовательно идут к успеху, поэтому клуб уже входит в лидирующую группу», — приводит Betonmobile слова Кавазашвили.
«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 7 очков.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/kavazashvili-sochi-posledovatelno-idet-k-uspehu-v-chempionate-rossii
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